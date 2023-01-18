Профессор объяснил сложность инициативы по установлению выходного дня 31 декабря

Большинство российских компаний не могут себе позволить сделать выходным днем 31 декабря, заявил «Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов 18 января.

Ранее в этот день стало известно, что правительство России не поддержало законопроект о выходном 31 декабря, посчитав инициативу «избыточной».

«Когда обсуждался вопрос, устанавливать 31 декабря выходным днем или нет, была дискуссия из-за того, что в этом случае 30 декабря тоже станет практически нерабочим. А большинство компаний позволить себе этого не могут: конец года — время важных отчетов и закрытия проектов», — пояснил эксперт.

Он отметил, что 31 декабря в будущем может стать выходным днем, однако для этого должно быть сокращено количество выходных дней в январе. Но здесь также есть сложности: через неделю после Нового года наступает Рождество и делать рабочие дни между этими двумя праздниками нецелесообразно — нормальной производительности труда не будет, указал Сафонов.



«Есть еще один вариант сделать 31 декабря выходным — перейти на четырехдневную рабочую неделю. Но в этом случае необходимо значительно повысить производительность труда», — добавил собеседник «Известий».

В ноябре прошлого года сообщалось, что Госдума намерена рассмотреть в первом чтении соответствующий законопроект. Документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» называла принятие данного законопроекта ожидаемым решением в случае переноса выходного дня с 8 января. В таком случае не будет экономических издержек, поскольку количество праздничных дней останется таким же.