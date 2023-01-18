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Профессор объяснил сложность инициативы по установлению выходного дня 31 декабря

Профессор Сафонов объяснил, почему правительство не поддержало проект о выходном 31 декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Большинство российских компаний не могут себе позволить сделать выходным днем 31 декабря, заявил «Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов 18 января.

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Ранее в этот день стало известно, что правительство России не поддержало законопроект о выходном 31 декабря, посчитав инициативу «избыточной».

«Когда обсуждался вопрос, устанавливать 31 декабря выходным днем или нет, была дискуссия из-за того, что в этом случае 30 декабря тоже станет практически нерабочим. А большинство компаний позволить себе этого не могут: конец года — время важных отчетов и закрытия проектов», — пояснил эксперт.

Он отметил, что 31 декабря в будущем может стать выходным днем, однако для этого должно быть сокращено количество выходных дней в январе. Но здесь также есть сложности: через неделю после Нового года наступает Рождество и делать рабочие дни между этими двумя праздниками нецелесообразно — нормальной производительности труда не будет, указал Сафонов.

«Есть еще один вариант сделать 31 декабря выходным — перейти на четырехдневную рабочую неделю. Но в этом случае необходимо значительно повысить производительность труда», — добавил собеседник «Известий».

В ноябре прошлого года сообщалось, что Госдума намерена рассмотреть в первом чтении соответствующий законопроект. Документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» называла принятие данного законопроекта ожидаемым решением в случае переноса выходного дня с 8 января. В таком случае не будет экономических издержек, поскольку количество праздничных дней останется таким же.

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