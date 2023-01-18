Решение Австралии купить атомные подводные лодки является необдуманным решением, в худшем случае безумием. Такое мнение в среду, 18 января, выразил бывший представитель дипмиссии Австралии в Багдаде, Гонконге и Найроби Дэвид Ливингстон.

«В лучшем случае это необдуманное решение. В худшем случае это безумие, разоряющее казну. В частности, от чего подводные лодки удержали бы Китай? От нападения на Австралию? Нет никаких доказательств того, что Китаю снятся подобные приключения на свою голову», — приводит его слова газета Sydney Morning Herald.

По его словам, есть один момент, в котором сходятся сторонники и противники покупки подлодок. Они убеждены, что это позволит интегрировать силы обороны Австралии и США до такой степени, что участие Канберры в конфликте между Вашингтоном и Пекином станет автоматическим, пояснил Ливингстон.

Единственная разница состоит в том, что сторонники покупки называют это преимуществом, в то время как противники указывают на то, что решение о вступлении в войну должно быть суверенным.

Ранее, 21 декабря 2022 года, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал точку зрения, что решение альянса AUKUS (военное содружество Австралии, Великобритании и США) снабдить Австралию атомными подводными лодками даст дополнительный толчок гонке вооружений. Среди желающих создать ядерные подводные лодки он указал Бразилию, Южную Корею и Иран.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности (AUKUS) 15 сентября 2021 года. Издание Politico отмечало, что на встрече лидеров государств указывалось, что все три страны будут работать над передачей Австралии технологий, в частности необходимого расщепляющегося материала для работы атомных подводных лодок. На следующий день правительство Австралии сообщило, что флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнерства. Они будут построены на верфях Аделаиды. Предполагалось, что их создание обойдется более чем в $65,9 млрд.