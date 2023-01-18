Экономист оценил шансы Индии обогнать Китай в росте экономики

Индия уже обгоняет Китай по годовым темпам роста. В течение какого-то времени стране удастся удержать подобные темпы, но пока преждевременно говорить о том, что она обгонит КНР по размеру ВВП. Об этом экономист Михаил Беляев заявил в среду, 18 января.

«По последним данным, рост ВВП Китая замедлился до 3%, в то же время Индия показывает 7–8%. Считается, что в течение какого-то времени ей удастся сохранить подобные темпы, но говорить, что она опередит Китай, преждевременно — разрыв настолько велик, что достичь этого не удастся как минимум в ближайшие десятилетия», — сказал Беляев в беседе с Lenta.Ru.

При этом Беляев допустил, что Индия всё равно может подняться на более высокие позиции относительно сегодняшних.

Экономист объяснил, что особенностью Индии является крайне разнородная структура экономики, а быстрые темпы роста объясняются и более низкой базой, и стимулированием экономики.

Беляев рассказал, как распределяются страны по размеру экономики.

«Существуют относительно достоверные прогнозы, в которых говорится о том, что на первое место по размеру экономики выйдет Китай, за ним США, Индия. Где-то на 8–9-м месте Россия. Первую десятку могут покинуть Великобритания, Франция, Италия, а их место займут такие страны, как Индонезия и Вьетнам», — отметил он.

Ранее в этот день руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов рассказал «Известиям», что рождаемость в Индии может расти до 2060–2070 годов.

По его словам, власти Индии долго боролись с ростом рождаемости, вплоть до насильственной стерилизации при правлении Мохандаса Ганди. Затем, когда к власти пришел Нарендра Моди, политика поменялась.

«Моди выдвинул новые тезисы о том, что большое население — это не плохо, а хорошо. Потому что поднимается промышленность, молодежь легче осваивает новые профессии, всё это будет удачным вложением в экономику. Именно эти руки поднимут индийскую экономику на третье место в мире, а потом на второе в перспективе», — сказал эксперт.

Те граждане, которые не смогли найти работу в своей стране, уезжают трудиться в США, ОАЭ, Великобританию и тем самым еще лучше поднимают индийскую экономику, потому что присылают деньги семьям.

В этот же день статистическая организация World Population Review привела данные о том, что Индия может превзойти Китай по численности населения уже в течение 2023 года, сообщает телеканал «360». Согласно цифрам, которые обновляются на портале в режиме реального времени, указанные две страны являются самыми густонаселенными в мире — количество граждан в них перевалило за 1 млрд. Так, численность населения Индии в настоящее время составляет 1 422 699 743 человека, а в Китае — 1 425 831 143.

При этом накануне сообщалось, что население Китая за прошлый год сократилось на 850 тыс. человек. Число жителей Поднебесной упало до 1,411 млрд. Сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет, передает НСН.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков сказал «Известиям», что в последнее десятилетие ежегодный темп прироста населения Китая (0,53%) был самым низким с начала 1960-х годов и уже с 2018 года кривая рождаемости в КНР уверенно поползла вниз.

По словам Портякова, снижение рождаемости в Китае уже обернулось проблемой старения населения и чревато снижением численности трудоспособного населения.