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На Украине уточнили число жертв при крушении вертолета в Броварах

ГСЧС Украины: при авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек, в том числе ребенок
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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В результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области погибли 14 человек. Окончательные данные 18 января представила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

Падение вертолета в Киеве: что известно на данный момент
Катастрофа произошла утром в жилом пригороде, на борту находилось руководство МВД Украины

Среди жертв есть один ребенок. Еще 25 человек пострадали, в том числе 11 детей. На данный момент поисково-спасательные работы на месте закончены.

Утром 18 января вертолет с высокопоставленными сотрудниками МВД Украины упал в жилом квартале в пригороде Киева. В числе погибших оказались глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Самолет упал рядом с детским садом, который в результате крушения загорелся. Пожар удалось потушить за час. Официальной причины крушения вертолета властями Украины озвучено не было.

Позднее МВД Украины обнародовало полный список погибших сотрудников ведомства.

Известно, что исполнять обязанности министра внутренних дел Украины временно будет глава нацполиции Игорь Клименко. Как указал премьер-министр Денис Шмыгаль, кандидатура нового руководителя ведомства будет обсуждаться с парламентом.

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