Аналитик объяснил особенности сезона альткоинов

В период сезона альткоинов (криптовалют — альтернатив биткоина) можно заработать, но для этого необходимо понимать причины происходящего, отметил старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Эксперт объяснил «Известиям» особенности этого цикла.

По его словам, сезон альткоинов — явление, которое следует за удорожанием биткоина до рекордных максимумов, после которого инвесторы начинают фиксировать прибыль и вкладывать полученные средства в монеты, еще не успевшие принять участие в рыночном ралли.

Таким образом, главным условием сезона альткоинов является большая прибыль, полученная в ходе роста главной криптовалюты, уточнил он.

«Здесь всё просто и в духе пузыря: инвесторы вкладываются в сверхрискованный актив (биткоин) часто с привлечением заемного капитала, если «ставка срабатывает», то это приносит огромную прибыль, которую можно вывести, но это было бы не в духе криптотрейдеров, готовых на повышенный риск. Как итог, деньги направляются на бездумную покупку и дальнейшую раскрутку котировок более мелких монет, после чего заработанные деньги поступают в другие токены, и так до тех пор, пока пузырь не лопнет», — рассказал аналитик.

Он напомнил о криптовалюте Luna, уточнив что ей выпала участь стать тем проектом, после краха которого в 2022 году инвесторы стали срочно выводить деньги, обваливая при этом курсы других цифровых монет.

«Разумеется, на этом явлении можно заработать, но надо понимать причины происходящего и не обманывать себя, думая, что речь идет об инвестировании в децентрализованное будущее или нечто в этом духе. Все эти разговоры стоит оставить крупным держателям монет, которым невыгодно критическое мышление у трейдеров», — сказал эксперт.

Говоря о рецепте успеха в сезон альткоинов, Быков подчеркнул, что не нужно привязываться к каким-либо проектам: покупать монеты, когда они еще стоят дорого, и не задумываясь продавать их, когда пузырь на рынке начинает сдуваться.

В начале этого года рынок криптовалюты активизировался, его капитализация превысила $900 млрд впервые с ноября 2022-го. В ночь на 13 января курс биткоина превысил уровень в $19 тыс. Как объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, биткоин подорожал на фоне роста американских фондовых рынков и ослабления доллара.

Опрошенные «Известиями» криптоэксперты привели два сценария развития рынка цифровых монет в 2023 году: в позитивном прогнозе стоимость биткоина может достичь $21–25 тыс., в негативном — $5–10 тыс.