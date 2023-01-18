Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-дипломат назвал покупку Австралией подлодок необдуманным решением
Мир
Шольц понадеялся на поражение России на Украине
Мир
В Германии выразили опасения из-за газовой политики Болгарии
Мир
Захарова уличила еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон во лжи
Мир
В МИД Белоруссии сочли санкции США вмешательством во внутренние дела страны
Политика
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Новости компаний
ПСБ предложил клиентам премиальную карту «Мир» с повышенным кешбэком
Мир
Столтенберг заявил о необходимости наращивать военную поддержку Украины
Мир
Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники
Мир
В Киеве заявили о планах подготовиться к вступлению в ЕС за два года
Политика
РФ решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год
Культура
Престижный кинофестиваль в Сан-Себастьяне отказался отзывать приз у Никиты Михалкова

Житель Красногорска до смерти избил соседа из-за «Доширака»

Житель Красногорска до смерти избил соседа из-за лапши быстрого приготовления
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина до смерти избил своего соседа по общежитию после того, как тот попросил его заварить «Доширак». Об этом в среду, 18 января, сообщает источник «Известий».

Сумчатый зверь: убийца помогал жертвам донести покупки из магазина
Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Поволжье, на Урале и в Центральной России

Инцидент произошел вечером 14 января в подмосковном Красногорске. Мужчина собирался продавать свою комнату и пригласил соседей по общежитию на прощальный ужин. Компания распивала пиво.

Конфликт начался из-за того, что вместо кипятка лапшу быстрого приготовления залили горячей водой из-под крана.

В разгар словесной перепалки злоумышленник накинулся на соседа и до смерти избил его. Из-за нетрезвого состояния он не сразу понял, что совершил убийство, и продолжил выпивать со знакомыми.

После осознания случившегося мужчина сам направился в полицию.

Ранее в этот день стало известно, что в Японии 13-летняя девочка зарезала мать из-за смартфона. По предварительным данным, ссора произошла из-за использования гаджета. Девочка нанесла ножевые ранения матери, пока та спала. Женщина скончалась по дороге в больницу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023