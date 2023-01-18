Житель Красногорска до смерти избил соседа из-за «Доширака»

Мужчина до смерти избил своего соседа по общежитию после того, как тот попросил его заварить «Доширак». Об этом в среду, 18 января, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 14 января в подмосковном Красногорске. Мужчина собирался продавать свою комнату и пригласил соседей по общежитию на прощальный ужин. Компания распивала пиво.

Конфликт начался из-за того, что вместо кипятка лапшу быстрого приготовления залили горячей водой из-под крана.

В разгар словесной перепалки злоумышленник накинулся на соседа и до смерти избил его. Из-за нетрезвого состояния он не сразу понял, что совершил убийство, и продолжил выпивать со знакомыми.

После осознания случившегося мужчина сам направился в полицию.

Ранее в этот день стало известно, что в Японии 13-летняя девочка зарезала мать из-за смартфона. По предварительным данным, ссора произошла из-за использования гаджета. Девочка нанесла ножевые ранения матери, пока та спала. Женщина скончалась по дороге в больницу.