На станции метро «Тютчевская» начали монтировать системы вентиляции

На станции «Тютчевская» Троицкой линии метро Москвы начался монтаж систем вентиляции. Об этом 18 января сообщается на сайте столичного мэра.

Специалисты также установили в потолке на платформенном участке дымоприемные устройства.

«В потолке на платформенном участке установлены 22 дымоприемных устройства, которые <...> будут вытягивать дым со станции через вентиляционный канал», — заявил замградоначальника Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что на потолке установят более 300 спринклерных оросителей, с помощью которых при ЧП будет происходить распыление воды.

Он добавил, что во время работы оросителей образуется туман, который эффективно справляется с возгоранием.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток составит около 100 тыс. человек.

В декабре 2022 года столичный метрополитен получил 48 вагонов «Москва-2020» для Большой кольцевой линии (БКЛ).