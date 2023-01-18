Летчик-инструктор назвал возможную причину крушения вертолета под Киевом

Причиной падения вертолета в Броварах Киевской области могла стать неопытность экипажа. Об этом 18 января «Известиям» сообщил летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

«Скорее всего, какое-то препятствие на пути возникло, может быть, провода высоковольтные. Тем более вертолет летел на предельно малой высоте, что небезопасно. Они боялись подниматься выше, поскольку их бы сразу увидели наши радары. Небо Украины мы закрыли для полетов всех самолетов, кроме наших. Любой самолет или вертолет, который поднялся, для нас — это цель», — сказал он.

Красноперов добавил, что перед тем, как лететь, экипажу нужно изучить маршрут полета.

О крушении вертолета в Броварах Киевской области стало известно ранее в этот день. Упавшим вертолетом оказался Eurocopter EC225 LP Super Puma Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщалось, что вертолет упал возле детского сада. В результате крушения 14 человек погибли, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о 22 госпитализированных пострадавших.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек «по делам».

Украинское издание «Страна.ua» написало, что вертолет был куплен у Франции в 2018 году и как раз у этой модели был ряд технических проблем. По информации издания, речь идет о модели EC225 (или Н225). На тот момент у компании Airbus Helicopters было несколько судебных исков по поводу «врожденной» неисправности вертолета.