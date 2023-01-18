Восемь школ введут в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области в 2023 году планируют ввести восемь новых школ. Об этом 18 января сообщает RostovGazeta со ссылкой на правительство региона.

До конца года школы введут в эксплуатацию в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове, Волгодонске, Каменском районе. Две из них рассчитаны на 600 учеников, остальные — на 1 тыс. и более.

В 2022 году на территории региона возвели пять новых школ, а также сдали 20 детских садов. Всего за последние 10 лет на Дону построили около 200 объектов образования.

Как отмечают в министерстве образования Ростовской области, в прошлом году реконструкция и ремонт прошли в 173 объектах. Удалось открыть 251 «точку образования» в 43 муниципалитетах.