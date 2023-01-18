Захарова уличила еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон во лжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что РФ начала энергетическую войну против Евросоюза, и призвала ответить за эти лживые обвинения. Об этом она написала 18 января в своем Telegram-канале.

Ранее 18 января в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Симсон заявила о том, что вместе с началом специальной военной операции на территории Украины власти России также начали энергетическую войну против Европейского союза.

Захарова отметила, что это уже даже «не смешно».

«Куда Кадри Симсон дела все заявления президента Байдена и других американских официальных лиц о том, что проекты «Северный поток» будут уничтожены? Куда эта распространительница фейков дела заявления президента Трампа и его подчиненных о том, что Европе не нужны российские энергоресурсы? Кадри Симсон, вы готовы ответить за свою ложь?» — отметила она.

В этот же день экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев прокомментировал данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 10% и впервые с 6 сентября 2021 года опускались ниже $650 за 1 тыс. куб. м.

До этого, 19 декабря 2022 года, Симсон заявила, что введение потолка цен на газ из РФ «сделает Евросоюз более устойчивым перед лицом России». Она также выразила уверенность в том, что странам ЕС удастся достичь соглашения относительно потолка цен на газ. Однако для этого, по ее словам, потребуется серьезный дух компромисса.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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