В Москве на ногу женщине упал груз в 32 т

На заводе в Москве 17 января груз в 32 т упал женщине на ногу. Об этом сообщает 18 января источник «Известий».

59-летняя женщина работает оператором на одном из предприятий. При перемещении трансформатора весом 32 т сдвинулась платформа и прищемила ей пальцы правой ноги.

Женщину госпитализировали в ГКБ № 13.

Врачи диагностировали у пострадавшей размозженные раны трех пальцев. В настоящее время женщина находится в отделении травматологии.

В декабре 2022 года в Москве на Хорошевском шоссе мужчину насмерть придавило воротами на автомойке в его первый рабочий день. Прокуратура начала проверку.