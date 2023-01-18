В Германии выразили опасения из-за газовой политики Болгарии

Политика Болгарии в сфере газа склоняется к монополизации энергоресурсов, а это противоречит правилам Евросоюза (ЕС). Об этом немецкий депутат Европарламента от партии «Идентичность и демократия» Гуннар Бек заявил в среду, 18 января.

Бек напомнил о предыстории проблемы и рассказал о том, какие претензии в отношении Болгарии выдвигались ранее.

По словам депутата, в 2018 году Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала компанию «Болгарский энергетический холдинг», 100% которого принадлежит государству и контролируется минэнерго страны, на сумму более €77 млн за то, что она блокировала доступ конкурентов к ключевой газовой инфраструктуре Болгарии, и это нарушало антимонопольные правила ЕС.

«В ответ на решение Комиссии в 2019 году Болгария ввела газовую программу. Программа должна была сделать значительные объемы газа доступными третьим сторонам, тем самым создавая определенную конкуренцию на болгарском рынке», — цитирует депутата Lenta.Ru.

При этом парламентарий отметил, что решение прекратить действие данной газовой программы с 1 января 2023 года, принятое властями Болгарии в декабре 2022 года, вызывает опасения.

В связи с этим Бек поинтересовался мнением Еврокомиссии о том, как она оценивает последствия этой отмены. Также он задался вопросом, какие действия предпримет ЕК, чтобы гарантировать, что злоупотребление доминирующим положением больше не станет характерной чертой болгарского газового рынка.

1 января болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» объявила о росте цен на газ для конечных потребителей на 23% в январе 2023 года. Теперь она составляет 179,72 лева за 1 МВт·ч.

При этом в декабре 2022 года утвержденная в Болгарии цена на газ составляла 146,09 лева за 1 МВт·ч. Таким образом, за месяц стоимость топлива выросла на 23%.

Также 1 января глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что высокие цены на газ в Германии стали новой обыденностью. По его словам, цены не дойдут до «разрушительных пиков». Линднер отметил, что для дальнейшей промышленной развитости Берлину нужна непредвзятая энергетическая политика.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что в январе 2023 года для немецких домохозяйств вырастут цены на газ и электричество. Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.