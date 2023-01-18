Bloomberg назвало Россию под санкциями шансом для малого бизнеса

Нынешний экономический период в России можно сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов, что выгодно для представителей малого бизнеса, которые успешно замещают ушедшие западные бренды. Об этом говорится в статье Bloomberg от 18 января.

Агентство пишет, что многочисленные международные санкции не только не обрушили экономику России, но и дали предпринимателям возможность успешно замещать ушедшие бренды и товары.

Нынешний период сравнивается с «реминисценцией», когда развал СССР «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».

И, как отмечает агентство, российские предприниматели успешно пользуются этой возможностью, либо выкупая бизнес ушедших брендов, либо создавая успешные аналоги.

«Пончики Krispy Kreme теперь называются Krunchy Dream, Starbucks — Stars Coffee, а Pizza Hut — Pizza H», — приводит примеры Bloomberg.

Кроме того, сложившаяся ситуация позволяет жителям России открывать новые логистические маршруты, заменяя ранее поставляемые с Запада товары. В качестве нового поставщика часто выбирают Китай, говорится в материале.

Авторы статьи также обратили внимание, что после введенного Евросоюзом запрета на экспорт предметов роскоши стоимостью более €300 в России начал «процветать» рынок дизайнерской одежды и аксессуаров.

Ранее в этот день обозреватель газеты The Washington Post Адам Тейлор заявил, что антироссийские санкции стран Запада повлияли на экономику РФ в гораздо меньшей степени, чем предполагалось. Он также указал на то, что полностью изолировать РФ от мира не получилось.

17 января депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев опроверг слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о рецессии в России на фоне санкций. Депутат признал наличие определенных трудностей, однако, по его словам, снижение производства не всегда означает кризис в экономике.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился всего на 2,5%, несмотря на то, что некоторые эксперты прогнозировали падение до 20%.

В декабре российский лидер сообщал, что страны Запада пытались ослабить экономику РФ — обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию, однако их попытки не увенчались успехом.

Западные страны усилили экономическое давление на Россию в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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