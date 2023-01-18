В МИД Белоруссии сочли санкции США вмешательством во внутренние дела страны

Белоруссия расценивает новые визовые ограничения со стороны Госдепартамента США как вмешательство во внутренние дела страны и попытку оказания давления на судебную систему республики. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз 18 января.

«Вызывает лишь сожаление тот факт, что американские дипломаты, которые, по идее, должны заниматься поиском компромиссов, никак не могут остановиться и продолжают раскручивать спираль эскалации. Безусловно, мы будем вынуждены отреагировать на этот недальновидный и ошибочный шаг», — приводит слова дипломата пресс-служба.

В своем заявлении Глаз также отметил, что американское посольство в Минске не работает практически год, поэтому США не получают актуальной и объективной информации о положении дел в стране.

17 января Госдеп США ввел визовые ограничения против 25 граждан Белоруссии. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, санкции введены в отношении членов национального собрания страны за их роль в принятии закона, который разрешает смертную казнь для лиц, осужденных за покушение на террористические акты.

19 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут ввести новые санкции против Белоруссии, если правительство страны продолжит укреплять сотрудничество с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила обеспокоенность Вашингтона возможным участием Минска в спецоперации РФ.

В этот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг заявления иностранных СМИ о том, что Москва якобы принуждает Минск к участию в специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Он также отметил, что Белоруссия является для России союзником номер один, но действует исключительно в своих интересах.

СВО по защите мирного населения Донбасса началась 24 февраля. Такое решение принял Путин на фоне усиления обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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