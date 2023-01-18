Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии выразили опасения из-за газовой политики Болгарии
Мир
Захарова уличила еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон во лжи
Мир
В МИД Белоруссии сочли санкции США вмешательством во внутренние дела страны
Политика
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Новости компаний
ПСБ предложил клиентам премиальную карту «Мир» с повышенным кешбэком
Мир
Столтенберг заявил о необходимости наращивать военную поддержку Украины
Мир
Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники
Мир
В Киеве заявили о планах подготовиться к вступлению в ЕС за два года
Мир
Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Киеву танков
Мир
МВД Украины обнародовало список погибших сотрудников при крушении вертолета
Мир
В Китае предрекли Украине пропасть из-за поставок тяжелых вооружений
Мир
В США назвали выход РФ из договоров Совета Европы уходом от диктата Запада

В МИД Белоруссии сочли санкции США вмешательством во внутренние дела страны

МИД Белоруссии считает новые визовые ограничения США вмешательством во внутренние дела страны
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия расценивает новые визовые ограничения со стороны Госдепартамента США как вмешательство во внутренние дела страны и попытку оказания давления на судебную систему республики. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз 18 января.

Слияние без поглощения: Путин оценил будущее Союзного государства
На встрече в Минске президенты РФ и Белоруссии согласовали цены на газ и определили ориентиры военного сотрудничества

«Вызывает лишь сожаление тот факт, что американские дипломаты, которые, по идее, должны заниматься поиском компромиссов, никак не могут остановиться и продолжают раскручивать спираль эскалации. Безусловно, мы будем вынуждены отреагировать на этот недальновидный и ошибочный шаг», — приводит слова дипломата пресс-служба.

В своем заявлении Глаз также отметил, что американское посольство в Минске не работает практически год, поэтому США не получают актуальной и объективной информации о положении дел в стране.

17 января Госдеп США ввел визовые ограничения против 25 граждан Белоруссии. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, санкции введены в отношении членов национального собрания страны за их роль в принятии закона, который разрешает смертную казнь для лиц, осужденных за покушение на террористические акты.

19 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут ввести новые санкции против Белоруссии, если правительство страны продолжит укреплять сотрудничество с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила обеспокоенность Вашингтона возможным участием Минска в спецоперации РФ.

В этот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг заявления иностранных СМИ о том, что Москва якобы принуждает Минск к участию в специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Он также отметил, что Белоруссия является для России союзником номер один, но действует исключительно в своих интересах.

СВО по защите мирного населения Донбасса началась 24 февраля. Такое решение принял Путин на фоне усиления обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023