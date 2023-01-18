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В Польше начали призывать мужчин старше 50 лет

Myśl Polska: на военную подготовку в Польше стали призывать мужчин старше 50 лет
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Фото: ТАСС/Zuma
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В Польше начали призывать мужчин старше 50 лет. Об этом 17 января сообщила местная газета Myśl Polska.

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По данным издания, речь идет только о военной подготовке. Пока непонятно, будут ли мужчины старше 50 лет задействованы в каких-либо подразделениях.

Как отмечает автор публикации Сильвия Горлицкая, возможно, их будут использовать в качестве связистов. При этом призывные комиссии совершенно не интересует состояние здоровья граждан, указала журналист, а цели призыва не уточняются.

«Кандидат в солдаты, с которым я беседовала, поинтересовался у комиссии, как он узнает, что должен явиться к месту службы. Ответ был следующим: «Смотрите телевизор, там всё скажут», — пишет Горлицкая.

Автор также добавляет, что польская молодежь массово уезжает из страны, так как не желает воевать «за власть, которая любой ценой стремится к военному конфликту с Россией».

«Нам остается только надеяться, что мы не будем вовлечены в конфликт», — заключила она.

18 января Myśl Polska написала, что руководство Польши может втянуть страну в военное противостояние с Россией, за которым последует падение Варшавы. В материале отмечается, что страна представляет собой полигон Запада, а польское население служит пушечным мясом в собственной стране, действия руководства которой «могут толкнуть Польшу в конфликт невообразимых масштабов».

Ранее, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении Варшавы передать Киеву роту танков Leopard производства ФРГ. Однако позднее стало известно, что Польша не может этого сделать без согласования с Германией.

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