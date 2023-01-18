Дипломат РФ указал на возможность Киева и Запада остановить конфликт

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 18 января заявил, что Киев и Запад могут в любой момент прекратить украинский конфликт.

«Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины <...> остаются в силе», — заявил он, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов указал, что США напротив делают все возможное, чтобы придать конфликту на Украине более ожесточенный характер, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем дипломат убежден, что успех России в специальной военной операции неминуем.

Ранее в этот же день президент Российской Федерации Владимир Путин также заявил, что победа России неизбежна благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что страна готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было. При этом речи о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским быть не может.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» указал, что переговоры между Москвой и Киевом могут возобновиться, только когда будет принято соответствующее решение со стороны США.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.

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