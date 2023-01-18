В Китае предрекли Украине пропасть из-за поставок тяжелых вооружений

Поставки Украине тяжелых вооружений толкают ее в пропасть длительного опосредованного конфликта, всё дальше уводя стороны от переговоров. Об этом заявили эксперты в статье для китайского портала Global Times от 16 января.

Как заявил помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, поставки тяжелого вооружения Киеву означают, что в ближайшее время конфликт не пойдет на спад. Его затягивание выгодно США, которые за счет опосредованной агрессии пытаются ослабить Россию.

«Украина попала в опосредованную войну, и ее дальше толкают в пропасть», — считает он.

Эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань, в свою очередь, отметил, что Украине грозит крупный проигрыш без поддержки западных стран. Однако насчет возможности НАТО оказывать постоянную военную поддержку Киеву есть серьезные вопросы, указал эксперт.

Накануне, 17 января, военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин заявил, что танки третьего поколения, которые западные страны обещают передать Украине, не изменят ход специальной военной операции.

За день до этого британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований написала, что Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

14 января британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

Между тем папа римский Франциск заявлял, что поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву являются «путем в никуда», а для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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