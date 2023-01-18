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Появились кадры со съемочной площадки фильма «Операция «Фортуна»

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В распоряжении «Известий» оказались кадры со съемок суперхита Гая Ричи, комедийного шпионского боевика «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Здесь видно, как актеры в дублях общаются с режиссером и шутят по поводу своих реплик. В кадр попали Хью Грант, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес и другие звезды фильма.

По сюжету, супернаемник Орсон Форчун получает в свое распоряжение элитную команду профессионалов, чтобы найти похищенный из секретной одесской лаборатории артефакт. За него олигархи разных страны готовы отдать $10 млрд, и Форчуну нужно установить, что именно было похищено, кто за этим стоит и как не дать столь ценному лоту попасть в нечистоплотные руки. Для этого его команде придется работать под прикрытием, общаться с самыми богатыми людьми планеты и даже использовать в качестве приманки голливудскую звезду.

В российском прокате экшен заработал уже более 250 млн рублей, его посмотрело около 700 тыс. зрителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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