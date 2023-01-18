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Назван ключевой драйвер превращения Турции в крупный европейский газовый хаб

Эксперт Родинов: ключевым драйвером превращения Турции в крупный европейский газовый хаб станет освоение запасов в турецком секторе
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt
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Ключевым драйвером превращения Турции в крупный европейский газовый хаб станет освоение запасов в турецком секторе, оценка которых в конце прошлого года была повышена до 1,4 трлн куб. м, рассказал «Известиям» эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родинов.

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Для сравнения он привел информацию о показателях в Норвегии. Так, по его словам, запасы газа в этой стране составляют 0,7 трлн куб. м.

Как уточнил Родинов, большая часть запасов в Турции приходится на месторождение Сакарья, добыча на котором должна начаться в 2023 году.

«К 2027 году добыча на Сакарье должна достигнуть чуть более 40 млн куб. м в сутки, что сопоставимо с мощностью Балканской ветки «Турецкого потока» (43 млн куб. м в сутки), по которой газ транспортируется в страны Южной Европы», — объяснил эксперт.

В то же время он отметил, нельзя исключать, что газ из Черного моря будет использоваться для замещения импорта сжиженного природного газа (СПГ). По данным Обзора мировой энергетики BP, импорт СПГ в Турции в 2021 году достиг 38 млн куб. м в сутки (в регазифицированном эквиваленте), добавил эксперт.

«В любом случае освоение месторождений в Черном море потребует от Турции вложений в развитие газодобывающих и газотранспортных мощностей», — заключил Родинов.

О возможности создания турецкого хаба президент России Владимир Путин сообщил 12 октября 2022 года. Как тогда рассказал «Известиям» директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, успех такого проекта сделает Турцию одной из важнейших держав в Азии и Европе как в экономике, так и в политике. Для РФ этот проект также выгоден, так как страна сможет обеспечить рынки сбыта в обход санкций.

13 октября заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Известиям» выразил мнение, что создать хаб технически реально.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о реализации такого проекта.

Позже, 5 января 2023 года, в разговоре с российским президентом Эрдоган отметил планы скорейшего завершения дорожной карты хаба.

17 января агентство Anadolu написало, что Турция ведет активную подготовку инфраструктуры для начала полноценного функционирования в стране международного газового хаба и в Средиземное море прибыла уже третья плавучая регазификационная установка.

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