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Появилась возможность стилизовать пикап Toyota Hilux под ретромодель

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Фото: drom.ru
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Японская компания Axell Auto разработала необычный тюнинговый комплект для современного среднеразмерного рамного пикапа Toyota Hilux. С его помощью легкий коммерческий грузовик можно стилизовать под американские внедорожники 70-х годов XX века, сообщил 18 января портал Drom.

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Стайлинг-пакет включает оригинальные компоненты оперения — капот, передние крылья, переднюю кузовную панель, бампер, решетку радиатора, фары и подфарники.

Кромка фронтальной части кузовных деталей сделана угловатой на манер старых американских моделей конца XX века. Предлагаемый в наборе новый бампер имитирует классические конструкции швеллерного типа, отличительной особенностью которых являлся хромированный центральный сегмент.

Фары и подфарники снабжены светодиодами и выполнены в прямоугольном стиле. Представители Axell Auto уточнили, что кузовные элементы отформованы из композитных материалов. Что касается общего экстерьера, то дизайнеры уточнили, что тюнинг-пакет не подражает какой-то конкретной модели, а представляет некий собирательный образ, в котором можно найти отсылки и к старым моделям Land Cruiser и Chevrolet.

13 января стало известно, что отечественные дилеры начали принимать заказы на модель Toyota Venza, максимальная стоимость которой доходит до 5 400 000 рублей. Отечественным автолюбителям предложат машину с гибридной силовой установкой мощностью 222 л.с. Автоэксперты напомнили, что на 100 км пути гибрид тратит порядка 5,9 л, тогда как автомобиль с бензиновым мотором расходует на то же расстояние от 10 до 11,2 л топлива. Опционально автомобилю полагается система полного привода.

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