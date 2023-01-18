Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович попал в базу сайта «Миротворец»

Ушедшего в отставку советника офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу данных «Миротворца». В ней он назван профессиональным провокатором, осуществляющим «публичные информационные диверсии».

Также на сайте отмечается, что Арестович участвовал в «актах гуманитарной агрессии против Украины» и мероприятиях, «подрывающих обороноспособность страны путем деморализации украинских войск». Еще политика обвинили в дискредитации госорганов власти Украины.

На сайте карточка Арестовича сопровождается его фотографией в женском образе. Это кадр из фильма «Не бойся, я рядом», где он сыграл второстепенную роль, когда занимался актерской деятельностью.

Арестович ушел в отставку после того, как заявил 14 января, что попавшая в жилой дом ракета в Днепре (до 2016 года город носил название Днепропетровск) могла быть сбита силами противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Эти слова вызвали критику в украинской политической среде, после чего в Верховной раде начали собирать подписи за увольнение политика.

17 января он написал заявление об отставке. Он указал, что так решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

«Миротворец» был создан на Украине в августе 2014 года. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности страны, мира, безопасности граждан».