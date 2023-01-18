Посол РФ предупредил об эскалации в случае отправки британских танков на Украину

Отправка британских танков на Украину приведет к эскалации конфликта. Об этом 18 января заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«С военной точки зрения я не могу это квалифицировать, этим должны заниматься специалисты, но с политической точки зрения это, без сомнения, эскалация. Танк — наступательное оружие, а до сих пор все говорили, что Украине надо давать такое вооружение, чтобы она сама себя защищала», — сказал он в разговоре с журналистами.

Келин отметил, что обещанные Украине танки не смогут появиться в ближайшее время, их поставка растянется на несколько месяцев.

17 января британская газета The Guardian написала, что в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление. Как отметило издание, началом активизации западной военной помощи можно считать анонсированную поставку танков Challenger 2.

За день до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина, указал Песков, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Правительство Великобритании 14 января объявило о поставке Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами.

До этого, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.