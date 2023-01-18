В МГИМО оценили вероятность передачи Киеву танков при новом министре обороны ФРГ

Если Германия одобрит поставки танков Украине, это может привести к эскалации конфликта. Об этом 18 января заявил директор Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Владислав Воротников в пресс-центре МИЦ «Известия» на презентации доклада Института международных исследований МГИМО на тему «Изменение через отдаление: правительство Олафа Шольца и российско-германские отношения».

По словам эксперта, Берлин старается не обострять ситуацию, однако новый министр обороны ФРГ Борис Писториус находится под сильным давлением Евросоюза.

«Я надеюсь, что деятельность нового министра обороны будет достаточно взвешенной, чтобы к эскалации не привести. Хотя зарубежные СМИ возлагает большие надежды, что Писториус одобрит поставки оружия на Украину. Понятно, что решения могут быть не в полной мере самостоятельными и давление беспрецедентное оказывается на Германию, как на одного из лидеров Евросоюза», — сказал Воротников.

Как отметил эксперт, положительное решение бундесвера по поставкам танков может запустить цепочку поставок военной техники Киеву от других стран, например, Финляндия уже готова поставлять свои танки.

«Если процесс будет запущен, он может стать необратимым, гораздо более масштабным, чем немецкие поставки. В этом самая большая опасность. В этой связи вырастает ответственность немецкого военного ведомства, немецкого правительства за это решение, потому что оно может привести к существенным последствиям для всей европейской политики, привести к эскалации конфликта на Украине», — сказал он.

Ранее в этот день немецкая газета Berliner Zeitung написала, что сразу после своего назначения на пост министра обороны ФРГ Писториус ощутил на себе сильное давление со стороны Киева в вопросе поставок танков. В статье сообщается, что Писториус будет приведен к присяге 19 января, а на следующий день примет участие во встрече возглавляемой США контактной группы по защите Украины на базе ВВС США Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц, где западные союзники хотят обсудить дальнейшую военную поддержку Киева.

17 января канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.

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