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Экономист допустил рост цен на кофе после форума в Давосе

Экономист Осипов рассказал, что создание организации экспортеров кофе повысит цены на напиток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент Гондураса Сиомара Кастро предложила в ходе Всемирного экономического форума в Давосе создать организацию экспортеров кофе. Заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени Ломоносова Владимир Осипов рассказал в среду, 18 января, как возможное создание «кофейного ОПЕК» может отразиться на цене напитка для россиян.

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«На бирже кофе стоит полтора доллара за фунт, то есть около трех долларов за килограмм. Теперь вопрос: сколько стоит пачка кофе у нас в магазинах? Полторы-две тысячи рублей. Производитель кофе на бирже получает сущие копейки. Они хотят создать «кофейный ОПЕК», потому что недополучают», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Эксперт отметил, что если такая организация будет создана, то это обязательно отразится на конечной цене для потребителя.

«Любое повышение любого компонента любого продукта всегда оплачивает покупатель», — сказал экономист.

По его словам, остается вопрос выгоды создания данной организации и для России, которая находится в первой пятерке покупателей кофе.

«Формально нет, не выгодно. Но с точки зрения того, чтобы добиться справедливости в многополярном мире, которого мы пытаемся добиться, думаю, что мы поддержим эту идею», — заключил Осипов.

Ранее, 12 ноября, посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра рассказал, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в 2023 году из-за неурожая в республике.

По его словам, аграриям страны не удалось собрать много кофе в самых урожайных регионах Колумбии из-за тяжелой зимы.

Дипломат также отметил, что причинами роста цен на колумбийский кофе станут удорожание удобрений, нехватка контейнеров и логистика. Нейра отметил, что цены на кофе вырастут во всем мире.

Россияне в течение года потребляют в среднем 1,2 кг кофе. Это в 10 раз меньше, чем в Финляндии с годовым объемом потребления кофе 12 кг на человека, передает НСН.

В сентябре руководитель кофейной компании Bacca Rossa Натали Солнечная рассказала «Известиям», что подорожание кофе в РФ в последние месяцы происходило в значительной степени из-за сокращения поставок западных брендов, попавших под антироссийские санкции, и эта тенденция исчерпала себя. По ее мнению, рынок обрел равновесие и в дальнейшем возможно даже снижение цен.

Месяцем ранее сообщалось, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и Азии уже отразились на его стоимости в мире — продукт подорожает на 10–15%. По мнению экспертов, рост цен на этот продукт в РФ составит 30% до следующего сезона урожая в 2023 году.

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