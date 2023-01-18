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ПСБ предложил клиентам премиальную карту «Мир» с повышенным кешбэком

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ПСБ Private banking предложил клиентам новую премиальную карту Mir Supreme платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как пояснили в кредитной организации, по условиям бонусной программы «Космос» от ПСБ держатель карты может одновременно получать доход на остаток по счету до 5% годовых в рублях и повышенный кешбэк до 3% от суммы покупок. При этом от платежной системы «Мир» клиент получает кешбэк 5% в любых российских ресторанах, а также кешбэк на особых условиях в других категориях торговых точек.

Карта Mir Supreme также предоставляет клиентам приоритетный доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Для владельцев пакета услуг «Атмосфера», который предусматривает ряд финансовых и lifestyle сервисов, карта выпускается и обслуживается бесплатно. При подключении сервиса «Семейный доступ» близкие клиента могут оформлять вклады и кредиты на выгодных условиях.

Кроме того, новая карта позволяет без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков и пользоваться льготными тарифами по переводам и платежам.

По словам старшего вице-президента, директора департамента частого капитала ПСБ Евгения Сафонова, за последний год образ жизни состоятельных клиентов поменялся: появились новые запросы, изменилась модель потребления и финансовые привычки. Учитывая эти изменения, и была разработана новая премиальная карта, которая «сочетает в себе функциональность, удобство и привилегии VIP-сервисов», пояснил Сафонов.

Он подчеркнул, что продукт отличается понятной и прозрачной системой начисления повышенного кешбэка в самых востребованных категориях трат — ресторанах и супермаркетах, магазинах одежды.

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