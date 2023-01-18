«Нас просто водили за нос, обманывали»

Победа России в СВО неизбежна, заявил Владимир Путин 18 января в Петербурге, где прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда . Он подчеркнул: РФ сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это оказалось невозможным, потому что ее «водили за нос». Сейчас же Россия нацелена на прекращение боевых действий, которые идут с 2014 года . Также президент рассказал возможной отсрочке работников ОПК, увеличении объемов выпуска боевой техники и об индексации зарплат бюджетников.

Передать будущим поколениям

Ровно 80 лет назад в ходе операции «Искра» было прорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда . Это стало переломным моментом в битве за город. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, а инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. Через год Ленинград смог полностью освободиться от блокады. Во время осады города погибли около 1 млн жителей, в том числе более 600 тыс. — от голода .

Сейчас в Петербурге проживают более 52 тыс. блокадников. По случаю памятной даты власти предусмотрели для инвалидов, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей, а также всех, кто жил или родился в блокадном Ленинграде единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Их должны получить более 256 тыс. человек. На это заложено свыше 1,5 млрд рублей.

18 января на Ростральных колоннах зажглись огни. Также горели факелы на мемориальной доске воинам-ижорцам на бульваре Свободы в Колпино. С Нарышкина бастиона был дан полуденный выстрел, а от стен Петропавловской крепости — артиллерийский салют.

Нас просто водили за нос Владимир Путин на церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В этот дождливый день Петербург с визитом посетил Владимир Путин . Сначала он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. По воспоминаниям президента, в этом районе во время войны его отец был тяжело ранен, после чего ему пришлось жить с осколками в ноге .

После Владимир Путин отправился на Пискаревское кладбище , где покоятся порядка полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь самой суровой зимой 1941–1942 годов. В то время ежедневно несколько тысяч человек умирали от голода, холода и бомбежек. На этом кладбище похоронен старший брат президента, умерший ребенком в блокаду от дифтерита . Владимир Путин возложил букет роз к Братской могиле и венок к монументу «Мать-Родина».

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Во время выступлений он попросил их не подниматься. «Иначе мы, учитывая ваш возраст и статус, все встанем», — сказал президент.

На встрече с ветеранами он отметил важность сохранения знаний о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда.

Нас просто водили за нос Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории — с тем чтобы они навсегда остались в народной памяти, — заявил глава РФ.

Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они прошли тяжелые испытания, не сдавались и поддерживали друг друга. Работа по сохранению исторической памяти, по его словам, будет вестись по всем направлениям.

Жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова рассказала президенту, что материалы о событиях тех лет все еще продолжают изучаться. Например, в Ставропольском краевом суде проходят прения по делу о геноциде в отношении жителей региона в годы Великой Отечественной войны . Вопрос о признании истребления гражданского населения СССР очень важен, подтвердил президент. Эта тема рассматривалась в свое время в Нюрнберге. Тем не менее в ходе процесса, по его словам, невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде.

Кроме того, президент пообщался с ветераном военной службы, председателем общественного совета Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Леонидом Говоровым — внуком советского маршала .

Нас просто водили за нос Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— У вас был выдающийся предок, ваш дед — один из лучших военачальников Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела , — сказал президент.

За операцию по прорыву блокады Ленинграда маршал Леонид Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны он стал главным инспектором Вооруженных сил СССР и командующим ПВО страны.

Победа неизбежна

Во время общения с ветеранами президент также затронул текущие события. Владимир Путин вновь напомнил: Россия сделала все, что могла для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами . Однако это по определению было невозможно из-за обмана со стороны партнеров.

— Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали , — признался глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не останавливаются с 2014 года. При этом сейчас, по его словам, РФ нацелена на их прекращение. Преступления Киева против гражданского населения и Русской православной церкви не пройдут ему даром, уверен Владимир Путин.

Нас просто водили за нос Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку , — сказал он.

В этот же день Владимир Путин посетил одно из оборонных предприятий — цех концерна «Алмаз-Антей» Обуховского завода , где пообщался с его сотрудниками. В частности, президент сообщил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время . Это связано, прежде всего, с тем, что оборонка сейчас загружена, работники трудятся в три смены, а их продукция в высшей степени востребована. При этом он напомнил: все сотрудники ОПК — около 830 тыс. человек — не подпали под проведенную ранее частичную мобилизацию .

Президент также обратил внимание на то, что Россия за год выпускает ракет ПВО в три раза больше, чем США , а в целом — столько же, сколько все военно-промышленные предприятия мира.

— С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий , как ваше, — сказал Владимир Путин.

Нас просто водили за нос Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Количество боевой техники увеличивается, но и потребности России возрастают, добавил президент. При этом он упрекнул «некоторых инозаказчиков» в том, что те не расплатились за полученную технику.

Несмотря на внешние ограничения, российская промышленность способна заместить товары иностранных компаний, уверен президент. Владимир Путин считает, что оборонные предприятия должны выпускать 30% продукции гражданского назначения.



Кроме того, президент сообщил, что правительство в январе проиндексирует зарплаты бюджетников . По словам главы РФ, МРОТ и другие составляющие, влияющие на реальные доходы граждан, должны быть выше уровня инфляции, которая I квартале будет на уровне 5-7%.



Также на заводе президент впервые публично встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым после совещания, на котором он жестко раскритиковал его из-за отсутствия контрактов на предприятиях по производству гражданской и военной авиатехники на 2023 год. На этот раз они осмотрели экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA.

Нас просто водили за нос Владимир Путин во время посещения АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» – Обуховский завод» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков