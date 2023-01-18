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Офисы Сбербанка откроются в Крыму в первом полугодии 2023 года

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Сбербанк начнет работу на полуострове Крым, в регионе уже установлены первые банкоматы. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации 18 января.

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«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», — говорится в публикации пресс-службы.

Также в 2023 году планируется открытие первых офисов Сбербанка в крупнейших городах Крыма. За год на полуострове станут доступны все необходимые услуги и сервисы.

18 января эксперт-аналитик Василий Кутьин отметил, что решение Сбербанка работать в Крыму логично, так как в связи с ограничением возможностей работы за рубежом кредитная организация обращает внимание на внутренний рынок. Он добавил, что конкуренция в регионе будет расти, ведь он привлекателен для попавших под санкции банков.

В свою очередь глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заметил, что данные изменения могут улучшить жизнь крымчан, так как они получат возможность воспользоваться полным спектром услуг «Сбера».

В декабре первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что банк планирует открыть филиал в Китае в 2023 году. По его словам, обычно такой процесс занимает до двух лет, однако компания постарается завершить его до конца года.

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