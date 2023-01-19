Черт и его малютки

Когда такой вирус, как SARS-CoV-2, размножается, он создает копии самого себя. Этот процесс немного похож на перепечатку документа от руки без проверки орфографии — где-то исчезнет запятая, где-то в слове проскочит ошибка. При копировании вируса такие «опечатки» могут привести к изменениям аминокислот, из которых состоит белок, повлиять на его структуру или функцию. Обычно эти ошибки, или «мутации», ослабляют вирус. Однако иногда они усиливают его способность вызывать заболевание, распространяться или уклоняться от нашей иммунной системы.

Пока SARS-CoV-2 существует, он будет развиваться, будут появляться всё новые и новые варианты. До того как «Омикрон» стал доминирующим, имелась быстрая последовательность вызывающих озабоченность вариантов — от «Альфа» к «Бета», от «Гамма» к «Дельта». На данный момент «Омикрон» — единственный вариант, заражающий людей. «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» теперь классифицируются как «ранее циркулировавшие варианты, вызывавшие озабоченность».

У первого варианта «Омикрона» много «потомков»: «дети» — такие как BA.2 и BA.5, внуки — XBB и BQ.1. И хотя между ними существуют генетические различия, все они достаточно похожи друг на друга и на исходный штамм. В нашей стране обнаружен и еще один новый, очень заразный подвариант «Омикрона» — XBB.1.5. Ему дали название «Кракен» в честь мифического существа. В дополнение к мутациям, которые имеют другие подварианты, XBB.1.5 несет мутацию, называемую S486P, в области шиповидного белка.

Предварительные лабораторные исследования, которые еще предстоит рецензировать, показали, что «Кракен» менее чувствителен к антителам, образующимся в результате вакцинации, чем предыдущие варианты. Кроме того, XBB.1.5 способен сильнее предшественников связываться с ACE2 — рецептором, который вирус использует для заражения наших клеток. Именно эти характеристики делают «Кракен» столь заразным.

Всё это вызывает знакомые опасения: грядущее доминирование особенно быстрого, уклоняющегося от иммунитета варианта вполне реально, что может вызвать очередное увеличение случаев ковида и увеличение госпитализаций. Так стоит ли нам беспокоиться?

С начала 2020 года мы прошли долгий путь, когда не было вакцин и лекарств для борьбы с новым коронавирусом. Теперь с иммунитетом от прививок и прошлых инфекций население уже не так уязвимо перед опасными последствиями ковида. Кроме того, к счастью, все подварианты «Омикрона» обычно вызывают менее серьезные заболевания, чем их предшественники.

Можно ожидать, что это применимо и к «Кракену». Еще слишком рано говорить о том, являются ли инфекции, вызванные XBB.1.5, более серьезными, чем вызванные предыдущими вариантами. Однако эксперты сходятся во мнении — на данном этапе нет доказательств того, что «Кракен» представляет более высокий риск, чем варианты, которые были до него. Несмотря на то что некоторые характеристики XBB.1.5 вызывают беспокойство, реальные данные в настоящее время не показывают общего роста числа госпитализаций или смертей в тех странах, где этот подвариант уже широко распространен.

Эксперты также согласны с тем, что вакцинация будет по-прежнему защищать от тяжелого течения болезни и смерти. Во многом благодаря вакцинам и противовирусным препаратам мы сейчас находимся в новой фазе пандемии, в которой, даже если количество случаев заболевания и количество госпитализаций на каком-то этапе возрастает, число смертей существенно не увеличивается.

В России больше нет тысяч смертей в день, и для многих граждан риск серьезного заболевания резко снизился. Однако с приходом нового варианта вируса всегда возникает вероятность, что он серьезно повлияет на уязвимые группы. Пожилые и люди с состояниями, влияющими на их иммунную систему, слабее реагируют на вакцины против ковида, поэтому они менее защищены, чем «здоровое» население. Это означает, что варианты, которые легче распространяются или могут лучше уклоняться от нашей иммунной системы, с большей вероятностью атакуют этих людей.

Поэтому пока ковид продолжает циркулировать, при встрече с уязвимыми людьми лучше всего принимать дополнительные меры предосторожности, такие как ношение масок, тщательное мытье рук, проветривание помещений, в котором вы находитесь. И вообще лучше не встречаться с этими людьми, если вы больны.

Конечно, появление «Кракена» вызывает озабоченность. Оно демонстрирует, что вирус всё еще с нами и продолжает находить новые способы преодоления нашего иммунного ответа. Возможное скорое одобрение в России бивалентных бустеров — хорошая новость. Помимо этого, разработка поливалентных коронавирусных вакцин, нацеленных на несколько вариантов, может обеспечить еще более надежную защиту в будущем. В то же время бустеры первого поколения по-прежнему сохраняют свою ценность, наряду с другими мерами предосторожности, которых мы должны продолжать придерживаться для предотвращения распространения вируса и его новых вариантов.

Автор — заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru

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