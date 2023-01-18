В Киеве заявили о планах подготовиться к вступлению в ЕС за два года

Украина планирует стать полностью готовой к членству в Евросоюзе (ЕС) в течение двух лет. Об этом 18 января заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на международном экономическом форуме в Давосе.

«Наши геополитические амбиции — полностью быть готовыми к членству в ЕС максимум за два года», — сказал Шмыгаль в своем видеообращении, транслируемом на форуме.

10 января депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал агонией стремление украинской власти ускорить процесс вступления в ЕС. Он заявил об этом на фоне того, что накануне стало известно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС перенесли с осени на весну 2023 года.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани 9 января в интервью «Известиям» заявил, что Украина далека от соответствия критериям вступления в Евросоюз.

В конце декабря газета Politico написала, что новый закон о реформе Конституционного суда на Украине, принятый вопреки рекомендациям Еврокомиссии (ЕК), противоречит основным требованиям Евросоюза и вызывает беспокойство ЕК.

В ноябре еврокомиссар Оливер Вархели заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что к тому времени, как Киев выполнит все требования Евросоюза, объединение вполне может прекратить свое существование.

23 июня Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.