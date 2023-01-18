Ребенок погиб в результате столкновения маршрутки и «КамАЗа» в Волгограде

Три человека, в том числе ребенок, погибли 18 января в результате аварии с маршруткой и «КамАЗом» в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Авария произошла в 14:30 мск в Кировском районе города. В результате столкновения также госпитализировали двух несовершеннолетних. Позднее в больницу доставили еще троих взрослых.

«По предварительной информации, погибли три пассажира маршрутного такси: несовершеннолетний мальчик и две женщины — 1946 и 1966 года рождения», — уточнили в ГУМВД.

Ранее, 1 января, в Ленинградской области произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Машина сбила пятилетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой и бабушкой. Ребенок погиб.