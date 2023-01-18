Новая спецтехника стоимостью 130 млн рублей поступит в Омск до конца зимы

В Омск до конца февраля должны поступить 13 единиц новой спецтехники общей стоимостью 130 млн рублей. Об этом сообщает омский горсовет.

Машины предназначены для всесезонного содержания улично-дорожной сети и поступят на баланс управления дорожного хозяйства и благоустройства. Средства на их покупку были выделены из регионального и городского бюджетов.

Девять единиц техники поступят из Кемерово, остальные четыре — из Москвы. Прибытие первых шести машин ожидается через две недели, уточняет ИА «Город55».

На сегодняшний день в автопарке управления дорожного хозяйства насчитывается 27 комбинированных дорожных машин и 26 единиц другой техники с похожим функционалом.