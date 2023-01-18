В Южной Корее представили новый Hyundai Kona

Кроссовер Hyundai Kona второго поколения официально представили в Южной Корее. Для домашнего рынка будут доступны бензиновые и гибридные версии, а также электрический вариант машины. Об этом 18 января рассказало издание «Авторевю».

Специалисты отметили, что новая Kona прибавила в размерах. Это сделано для того, чтобы машина отличалась он младшей модели Bayon. Длина авто возросла на 150 мм и составляет 4355 мм. Колесная база выросла на 60 мм, до 2660 мм.

На презентации автомобиля в компании Hyundai рассказали, что базовый дизайн новой модели разработан специально для версии Kona Electric, вокруг которой создавались другие версии авто. Производитель уточнил, что для всех модификаций предусмотрен спортивный обвес N Line: в него входят иные по форме бамперы, накладки в цвет кузова и спойлер на двери багажника.

Характеристики электрической версии еще не раскрыты, она выйдет на рынок только в марте 2023 года, но уже сейчас в Корее доступны три модификации с бензиновыми моторами.

Базовая переднеприводная Kona имеет двухлитровый двигатель мощностью 149 л.с. Вместе с ним будет работать вариатор IVT. Еще будет версия с турбомотором 1.6 T-GDi с отдачей 198 л.с. В паре с ним будет работать восьмиступенчатый «автомат». Такая версия может быть либо переднеприводной, либо полноприводной. Третий вариант будет представлять из себя гибридную версию Kona Hybrid. Пиковая отдача системы составит 141 л.с. Привод только передний.

Салон машины оформлен в духе электромобиля Hyundai Ioniq 5. На передней панели расположены экраны приборов и медиасистемы диагональю 12,3 дюйма каждый. Среди опций также заявлены вентиляция и электропривод передних кресел, подогрев всех сидений, камеры кругового обзора и полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

10 января стало известно, что один из российских дилеров привез в РФ партию новых кроссоверов Hyundai Creta, которые выполнены в дизайне, присущем более старшей модели, Tucson. Модель стоит 3 100 000 рублей. Машина похожа на Tucson и Palisade одновременно. Автомобили попали в РФ по системе параллельного импорта из ОАЭ.