Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина предложила включить морской экспорт стали в зерновую сделку
Общество
Путин поручил решить проблему нехватки мест в детских садах
Мир
Орбан предложил к ЧЕ набрать футбольную команду из коррумпированных евродепутатов
Мир
Еврокомиссия попросит страны пополнить бюджет ЕС из-за Украины
Мир
Путин назвал неонацистским режим на Украине
Мир
Народный артист СССР Хаким Зарипов скончался на 99-м году жизни
Общество
Собянин открыл новый путепровод в Коммунарке
Мир
На Украине назначили и.о. главы МВД после гибели министра Монастырского
Мир
Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей
Мир
Премьер Польши признал усталость западных стран от Украины
Мир
Глава МАГАТЭ объявил о начале работы миссии на Чернобыльской АЭС
Мир
Гаврилов обвинил США в стремлении ужесточить конфликт на Украине

В Южной Корее представили новый Hyundai Kona

0
Фото: Hyundai
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кроссовер Hyundai Kona второго поколения официально представили в Южной Корее. Для домашнего рынка будут доступны бензиновые и гибридные версии, а также электрический вариант машины. Об этом 18 января рассказало издание «Авторевю».

«Рынок живой»: продажам автомобилей пообещали рост
В 2023 году в России реализуют 770 тыс. машин

Специалисты отметили, что новая Kona прибавила в размерах. Это сделано для того, чтобы машина отличалась он младшей модели Bayon. Длина авто возросла на 150 мм и составляет 4355 мм. Колесная база выросла на 60 мм, до 2660 мм.

На презентации автомобиля в компании Hyundai рассказали, что базовый дизайн новой модели разработан специально для версии Kona Electric, вокруг которой создавались другие версии авто. Производитель уточнил, что для всех модификаций предусмотрен спортивный обвес N Line: в него входят иные по форме бамперы, накладки в цвет кузова и спойлер на двери багажника.

Характеристики электрической версии еще не раскрыты, она выйдет на рынок только в марте 2023 года, но уже сейчас в Корее доступны три модификации с бензиновыми моторами.

Базовая переднеприводная Kona имеет двухлитровый двигатель мощностью 149 л.с. Вместе с ним будет работать вариатор IVT. Еще будет версия с турбомотором 1.6 T-GDi с отдачей 198 л.с. В паре с ним будет работать восьмиступенчатый «автомат». Такая версия может быть либо переднеприводной, либо полноприводной. Третий вариант будет представлять из себя гибридную версию Kona Hybrid. Пиковая отдача системы составит 141 л.с. Привод только передний.

Салон машины оформлен в духе электромобиля Hyundai Ioniq 5. На передней панели расположены экраны приборов и медиасистемы диагональю 12,3 дюйма каждый. Среди опций также заявлены вентиляция и электропривод передних кресел, подогрев всех сидений, камеры кругового обзора и полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

10 января стало известно, что один из российских дилеров привез в РФ партию новых кроссоверов Hyundai Creta, которые выполнены в дизайне, присущем более старшей модели, Tucson. Модель стоит 3 100 000 рублей. Машина похожа на Tucson и Palisade одновременно. Автомобили попали в РФ по системе параллельного импорта из ОАЭ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023