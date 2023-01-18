Гаврилов обвинил США в стремлении ужесточить конфликт на Украине

США делают всё для того, чтобы придать более ожесточенный характер конфликту на Украине. Об этом заявил в среду, 18 января, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, сегодня Украина стала полигоном для испытания западного оружия, и представители западных разведок открыто заявляют, что задействование американского оружия, в частности РСЗО М142 HIMARS, позволило им извлечь «ценные уроки».

«Украина стала полигоном для испытания западного оружия, предоставив США и его союзникам возможность изучить, как их вооружения и военная техника ведут себя при интенсивном использовании в реальных боевых условиях», — сказал Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он также отметил, что политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила на грань вооруженного конфликта всю Европу.

При этом, добавил Гаврилов, киевский режим и его западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия.

Ранее, 27 декабря, в попытках ожесточить характер украинского конфликта обвинил Вашингтон министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИДа заявил, что в Пентагоне открыто планируют заказы для оборонной промышленности США на годы вперед, а также повышают планку военных расходов на нужды Киева, требуя того же от других участников альянса.

Лавров также указал, что киевский режим сознательно накачивают самым современным оружием, в том числе и не принятом на вооружение в самих армиях западных стран.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.