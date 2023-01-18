На Ленинградском проспекте в Москве затруднено движение из-за столкновения пяти машин

Пять машин столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, вызвав трудности движения. Об этом 18 января сообщает московский дептранс в своем Telegram-канале.

Сообщается, что на месте уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее в этот день произошло ДТП, в ходе которого автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с «Газелью» в Москве. Известно, что авария произошла на юго-востоке столицы возле дома 15 на Ставропольской улице. Предварительно, в результате пострадали несколько человек.