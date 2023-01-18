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Еврокомиссия попросит страны пополнить бюджет ЕС из-за Украины

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Еврокомиссия (ЕК) летом запросит страны Евросоюза (ЕС) внести дополнительные взносы в бюджет сообщества из-за помощи Украине. Об этом 18 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на первого замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса и чиновников Еврокомиссии.

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«Страны-члены ЕС должны будут поддержать долгосрочный бюджет 2021-2027 годов за счет дополнительных национальных взносов в течение среднесрочного пересмотра бюджета, который пройдет этим летом», — поясняется в публикации.

Так, Домбровскис указал, что большая часть резервов семилетнего бюджета была истрачена за первые годы. Главной же причиной образовавшегося дефицита стала поддержка Украины.

Ранее в этот день во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что ЕС поставил Украине вооружение на общую сумму €11,5 млрд.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Еще в середине декабря 2022 года по итогам саммита Евросоюза страны блока утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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