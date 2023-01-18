Дом актера планируют капитально отремонтировать в Омске

В Омске планируют капитально отремонтировать Дом актера. Об этом министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал 18 января в прямом эфире на ГТРК «Иртыш».

«Ремонтные работы там ведутся постоянно, обновляется оборудование, но требуется большой капитальный ремонт здания. Мы вместе с Союзом театральных деятелей идем к этому. Сейчас с коллегами крепко об этом задумались», — рассказал министр.

По его словам, здание принадлежит Союзу театральных деятелей области. Его реконструкция назрела уже давно.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», сейчас в Доме актера временно расположен Театр юного зрителя, в здании которого ведутся масштабные ремонтные работы.