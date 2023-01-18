Народный артист СССР Хаким Зарипов скончался на 99-м году жизни

В Ташкенте в возрасте 98 лет скончался народный артист СССР, наездник-джигит и дрессировщик Хаким Зарипов. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Более 80 лет он посвятил цирковому искусству и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра. Память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах коллег», — говорится в сообщении.

Хаким Зарипов родился 17 сентября 1924 года в Узбекистане в семье потомственных цирковых артистов. Окончил дирижерский факультет симфонического отделения Ташкентской консерватории.

Зарипов начал цирковую деятельность в качестве наездника-джигита в коллективе «Джигиты Узбекистана», который затем возглавлял с 1952 по 2006 год.

Он также занимался дрессировкой лошадей и постановкой номеров. В 1980 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.