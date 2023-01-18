Власти Удмуртии назвали причины крупной аварии на теплосетях в Можге

Основными причинами крупной коммунальной аварии на теплосетях в Можге (Удмуртия) стала высокая изношенность сетей и сбои в работе управляющей компании. Соответствующий вывод был сделан на заседании технического совета в кабинете министров, сообщает 17 января пресс-служба главы и правительства республики.

«Уже сейчас можно заключить, что к такому развитию событий привели сразу несколько факторов. В частности, высокий износ теплосетей города, который составляет более 60%, а также сбои в организационной работе — управляющая компания недостаточно качественно подготовилась к сезону», — говорится в сообщении властей.

Авария произошла в ночь на 13 января из-за аварийного отключения котельной № 12. Без отопления остались жители микрорайонов Наговицынский, Вешняковский, Сельхозхимии, РЭС, а также многоквартирный дом 1 в микрорайоне Чебершурский, пишет Udm-info.ru.

Котельную вновь запустили 13 января в 8 утра, но случились новые порывы и повторная потеря давления в сетях. В течение двух суток специалисты ликвидировали пять порывов в условиях повышенной сложности. 15 января работа котельной была восстановлена.

Между тем жилые дома за время отсутствия теплоснабжения успели выстудиться. Теперь необходимо время для восстановления температуры в помещениях, отмечает ИА «Сусанин». Как рассказал и.о. зампреда правительства Удмуртии Игорь Асабин со ссылкой на данные Центра управления регионом, с момента аварии от местных жителей поступило 113 обращений на данную тему.

«Важно работать с людьми, объяснять им ситуацию, быть в постоянном контакте с теми, кто остался без тепла. У нас есть уязвимые категории — пожилые люди, маломобильные граждане, многодетные малообеспеченные семьи. И здесь вопросы нужно решать точечно — кому-то обогреватели доставить, кому-то помочь временно перебраться к родственникам», — объяснил Асабин.

Комиссия вернется к подведению итогов и установлению причин коммунальной аварии после того, как в домах установится нормативная температура воздуха.