Собянин открыл новый путепровод в Коммунарке

Путепровод на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и наземным участком Сокольнической линии метро открыт. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в среду, 18 января.

Он добавил, что было принято решение продлить Сокольническую линию до станции «Потапово», передает НСН.

По словам Собянина, будущая трасса, являющаяся дублером МКАД, станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов Москвы, сообщается на сайте kp.ru. Она свяжет южные и юго-западные районы столицы и сделает поездки горожан быстрее и комфортнее.

«В ближайшие годы планируем соединить магистраль с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе. В начале января с опережением на год открыли для транспорта движение от Киевского до Боровского шоссе. Сейчас идут работы от метро «Коммунарка» до улицы Поляны», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

11 января Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Строительство третьего участка от Боровского до Киевского шоссе началось в феврале 2021 года, а завершилось в декабре минувшего года.

9 января Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод на западе столицы, который идет через пути первого Московского центрального диаметра и через строящийся северный дублер Кутузовского проспекта.