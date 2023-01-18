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Жителя Омской области арестовали за кражу более 300 плиток шоколада

Жителя Омской области арестовали за кражу более 300 плиток шоколада и 11 коробок конфет
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Фото: ГУ МВД России по Омской области
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Житель Омской области был отправлен под стражу за кражу более 300 плиток шоколада и 11 коробок конфет. Об этом 18 января сообщается на сайте УМВД России по Омску.

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В полицию обратился владелец магазина на юго-западе города. Во время инвентаризации он обнаружил пропажу 176 плиток шоколада. Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранители установили личность преступника. Им оказался ранее судимый житель села Лузино.

«Установлено, что фигурант регулярно совершал хищение кондитерских изделий с целью последующей реализации: продавал сладкий товар знакомым или прохожим на Ленинском рынке», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, мужчина похитил 171 шоколадку и 11 коробок конфет из другого магазина города. Общая сумма ущерба от его действий составила примерно 27,6 тыс. рублей.

Подозреваемому будут предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). В суде уже рассматриваются три аналогичных преступления, совершенных мужчиной в ноябре прошлого года.

Ранее, 7 января, житель Санкт-Петербурга угрожал ножом продавцу после неудачной попытки украсть конфеты. Позже злоумышленник сбежал с места преступления, однако вскоре был задержан.

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