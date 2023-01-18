Жителям Приморья грозит 10 лет тюрьмы за кражу 1 т медного провода

Двум жителям Приморского края грозит до 10 лет лишения свободы за кражу более 1 т медного провода. Кабель является собственностью строительного предприятия, работающего на реконструкции железнодорожной станции.

Подозреваемые задержаны и уже во всем признались, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по ДФО. Как выяснилось, один из подозреваемых работал в такси. Он подвозил сотрудников строительной организации к месту работы и заприметил на территории катушки с медным кабелем.

Ночью он с приятелем подогнал грузовик к забору предприятия, недалеко от вокзала. Мужчина перебрался через забор, отрезал с катушки кабель кусками по 3 м и передавал соучастнику.

Таким способом мужчинам удалось похитить 1240 кг медного провода. В тот же день они сдали похищенное в приемный пункт металла, а вырученные 558 тыс. рублей потратили. Потерпевшая сторона оценила ущерб в сумму, превышающую 1 млн рублей.

Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что житель Биробиджана получил условный срок за покушение на кражу металлических конструкций железнодорожного моста.