Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником нового поколения GPS для ВВС США

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником нового поколения GPS для ВВС США

2023-01-18 15:49:08

2023-01-18 15:49:08

2023-01-18 15:49:08

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