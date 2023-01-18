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Кинолог рассказала о порядке действий в случае нападения собаки

Кинолог Лисичкина: в случае нападения бездомной собаки необходимо показать ей «собачий сигнал о примирении»
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В случае нападения бездомной собаки необходимо показать ей «собачий сигнал о примирении». Об этом в среду, 18 января, рассказала зоопсихолог и кинолог сервиса «Гульдог» Лидия Лисичкина.

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По ее словам, сигнал животному следует дать, если собака проявляет открытую агрессию — рычит и скалится.

«Замереть именно в той позе, в которой вы услышали рык, отвести взгляд от зверя и дождаться, пока он замолчит», — пояснила Лисичкина «Газете.Ru».

Кинолог предупредила, что после этого нельзя поворачиваться к животному спиной и убегать, так как это может спровоцировать преследование.

Лисичкина отметила, что также можно попытаться избежать нападения и агрессии собаки. Нужно обходить бездомную собаку «по дуге», не идти прямо на нее, двигаться спокойно, добавила эксперт.

В ноябре 2022 года зоопсихолог, специалист центра гуманистической зоопсихологии Полина Парфеньтева рассказала о возможных причинах проблем в поведении собак. По ее словам, поведение животного определяют генетическая предрасположенность и окружающая среда.

Она указала, что есть определенные породы собак, которые подвержены конкретным психологическим проблемам.

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