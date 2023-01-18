Новый парк оборудуют в Павловском Посаде в 2023 году
Новый парк «Дубрава» появится в Павловском Посаде (Московская область) в 2023 году. Рекреационную зону построят на живописной территории с прудом, яблоневым садом и дубовой аллеей.
На данный момент участок представляет собой заброшенный пустырь на перекрестке улиц Каляева и Чапаева. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Новый парк станет продолжением благоустроенной пешеходной зоны «Родина павловопосадского платка». Общая площадь парка составляет 4,1 га.
На территории планируется обустройство тротуаров и освещения. Парк разделят на несколько функциональных зон, в том числе зону активного отдыха. Кроме того, появится центр для занятий по губернаторской программе «Активное долголетие».
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