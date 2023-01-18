Около 200 тыс. луковиц тюльпанов высадили в красноярских теплицах

В теплицах Красноярска высадили порядка 200 тыс. луковиц тюльпана. Цветы можно будет приобрести к 14 и 23 февраля.

Как рассказали ИА KrasnoyarskMedia в пресс-службе городской администрации, рассаду перенесли из темных прохладных помещений в светлые и теплые. Это необходимо не только для активного роста цветка, но и для его правильного формирования.

Основную массу тюльпанов срежут к 8 Марта. В этом году высадили цветы 19 сортов. Есть белые, розовые, желтые, сиреневые, красно-белые и красно-желтые цветы.