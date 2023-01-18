Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) школы в Великой Лепетихе в Херсонской области.

Как видно на кадрах, здание наполовину разрушено. Больше всего пострадал третий этаж, куда, судя по всему, пришелся основной удар. На втором этаже нет потолка и окон, обвалились полы. На фасаде видны подпалины, которые возникли в результате возгорания.

Как отметил Тимашев, когда на место приехали пожарные, обстрелы еще продолжались. Кроме того, никаких военных в здании не было, украинские боевики нанесли удар по школе, где могли находиться дети.

Накануне, 17 января, сообщалось, что два человека погибли при обстреле Каховки в Херсонской области. Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали.

Ранее, 6 января, стало известно, что украинские боевики обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы. Всего было выпущено 13 снарядов натовского образца.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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