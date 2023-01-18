Эксперт оценил возможное принятие США законопроекта о борьбе с Россией в Африке

Законопроект американского конгресса о борьбе с деятельностью России в Африке, скорее всего, будет принят, однако он столкнется с негативной реакцией со стороны ряда африканских стран. Об этом 18 января «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что этот законопроект противоречит международному праву, так как является вмешательством во внутренние дела африканских стран.

«Американцы традиционно рассматривают свое национальное право выше международного. Для них это не является каким-то ограничением. Я думаю, что законопроект будет принят, там будут прилагаться меры по тому, чтобы как-то сдерживать влияние России, в том числе меры, направленные на борьбу с дезинформацией, как они называют российскую повестку», — сказал эксперт.

При этом, по мнению Дудакова, законопроект может столкнуться с негативом со стороны многих африканских стран.

«Конечно, это точно не усилит позиции США на континенте. Мы видим, что многие африканские страны сейчас переориентируются в рамках своего сотрудничества на Китай и на Россию в противовес западным странам. С РФ и Китаем выгоднее сотрудничать, и они знают, что эти страны не будут менять у других политические режимы в угоду какой-то конъюнктурной повестке», — сказал он.

Американист подчеркнул, что позиции Запада постепенно ослабевают в Африке и такими мерами он не сможет удержать свое угасающее влияние.

Тем не менее у Вашингтона есть обширные бизнес-интересы в ЮАР, отметил Дудаков. Эксперт считает, что США могут воспользоваться шаткой позицией политической элиты в ЮАР из-за различных коррупционных скандалов и продвинуть проамериканских политиков на первый план.

«Возможности работать внутри ЮАЭ у США действительно имеются, но ЮАР воздерживается от голосования с осуждением России в ООН, например занимает нейтральную позицию в отношении Украины, торгует с Россией, потому что это в интересах страны. Возможности влияния у США есть, но они ограничены», — заключил эксперт.

Ранее в этот день глава министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор подвергла критике законопроект американского конгресса о борьбе с деятельностью России в Африке и призвала отозвать его.

В декабре прошлого года на сайте американского конгресса был опубликован законопроект «О борьбе со злонамеренной российской активностью». В тексте указано, что конгрессом поручено разработать стратегию и план реализации этой инициативы, «в которых излагаются усилия США по противодействию влиянию и деятельности Российской Федерации и ее марионеток в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах по мере необходимости, так и для других целей».