Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек остановку обстрелов Донецка после освобождения Марьинки и Авдеевки
Мир
На Украине заявили о повреждении более половины энергообъектов
Политика
Путин пообещал поддержку поставляющим иностранным компаниям продукцию предприятиям
Мир
Генсек ООН назвал текущую ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Общество
Места для крещенских купаний организуют в девяти парках Москвы
Мир
Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске
Армия
Путин допустил освобождение от призыва на срочную службу работников ОПК
Мир
Страны Евросоюза поставили Украине оружие на €11,5 млрд
Мир
Вице-президент Вьетнама назначена врио президента страны
Мир
В СБУ не исключили «умышленное уничтожение» вертолета с главой МВД
Мир
Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска
Мир
В Венгрии заявили о возможности получать газ и нефть только из России

Эксперт оценил возможное принятие США законопроекта о борьбе с Россией в Африке

Американист Дудаков: законопроект США о борьбе с Россией в Африке будет принят, но столкнется с осуждением многих стран
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект американского конгресса о борьбе с деятельностью России в Африке, скорее всего, будет принят, однако он столкнется с негативной реакцией со стороны ряда африканских стран. Об этом 18 января «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что этот законопроект противоречит международному праву, так как является вмешательством во внутренние дела африканских стран.

«Американцы традиционно рассматривают свое национальное право выше международного. Для них это не является каким-то ограничением. Я думаю, что законопроект будет принят, там будут прилагаться меры по тому, чтобы как-то сдерживать влияние России, в том числе меры, направленные на борьбу с дезинформацией, как они называют российскую повестку», — сказал эксперт.

Африка прекрасна: почему США ринулись укреплять связи с континентом
И какую роль в этом сыграли Китай и Россия

При этом, по мнению Дудакова, законопроект может столкнуться с негативом со стороны многих африканских стран.

«Конечно, это точно не усилит позиции США на континенте. Мы видим, что многие африканские страны сейчас переориентируются в рамках своего сотрудничества на Китай и на Россию в противовес западным странам. С РФ и Китаем выгоднее сотрудничать, и они знают, что эти страны не будут менять у других политические режимы в угоду какой-то конъюнктурной повестке», — сказал он.

Американист подчеркнул, что позиции Запада постепенно ослабевают в Африке и такими мерами он не сможет удержать свое угасающее влияние.

Тем не менее у Вашингтона есть обширные бизнес-интересы в ЮАР, отметил Дудаков. Эксперт считает, что США могут воспользоваться шаткой позицией политической элиты в ЮАР из-за различных коррупционных скандалов и продвинуть проамериканских политиков на первый план.

«Возможности работать внутри ЮАЭ у США действительно имеются, но ЮАР воздерживается от голосования с осуждением России в ООН, например занимает нейтральную позицию в отношении Украины, торгует с Россией, потому что это в интересах страны. Возможности влияния у США есть, но они ограничены», — заключил эксперт.

Ранее в этот день глава министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор подвергла критике законопроект американского конгресса о борьбе с деятельностью России в Африке и призвала отозвать его.

В декабре прошлого года на сайте американского конгресса был опубликован законопроект «О борьбе со злонамеренной российской активностью». В тексте указано, что конгрессом поручено разработать стратегию и план реализации этой инициативы, «в которых излагаются усилия США по противодействию влиянию и деятельности Российской Федерации и ее марионеток в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах по мере необходимости, так и для других целей».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023