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27 января в 21:00 — салют в честь снятия блокады Ленинграда в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге 27 января состоится празднование памятного события — Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Власти города по случаю 79-й годовщины запланировали праздничные мероприятия, кульминацией которых станет зрелищный салют у стен Петропавловской крепости. Где и во сколько его можно будет увидеть — читайте в материале «Известий».

Мероприятия в День снятия блокады в Петербурге – 2023

Торжественные мероприятия в городе откроют траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14. Возложение с 11:00 будет проходить и на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и в других местах захоронения жителей блокадного Ленинграда и их защитников.

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Также церемония пройдет и у других монументов, посвященных подвигу советского народа в годы обороны города.

С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 на Ростральных колоннах разожгут победное пламя.

В полдень же будет произведен традиционный выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

Праздничную программу готовят также патриотические музеи города на Неве, которые откроют двери для посетителей всех возрастов.

День снятия блокады Ленинграда – 2023: где и во сколько смотреть салют в Петербурге

Праздничный артиллерийский салют будет запущен в 21:00 у Петропавловской крепости. Шоу окрасит небеса над акваторией Невы, наблюдать зрелище удобно будет со Стрелки Васильевского острова, с Дворцовой набережной, Дворцового и Троицкого мостов.

79 лет назад, 27 января 1944 года, жители города тоже слушали звуки праздничного салюта — залп произвели из 324 орудий из разных уголков Северной столицы и с бортов боевых кораблей.

Ранее «Известия» писали о годовщине прорыва блокады Ленинграда, которая состоялась 18 января. В 2023 году город на Неве отметил годовщину — 80 лет. Историческая справка и хроника событий изложены в специальном материале.

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