Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Санкт-Петербурга в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз. Он ненадолго задержался у монумента и поклонился ему перед уходом. Около мемориала главу государства встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этот же день Путин посетил монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Там он также возложил венок и исполнил гимн России, чтобы почтить память погибших во время блокады Ленинграда. Кроме того, Путин возложил цветы к одной из братских могил, в которой похоронен его родной брат Виктор, скончавшийся зимой в 1942 году в блокадном городе.

18 января российский лидер поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Президент подчеркнул, что подвиг защитников города должен остаться в истории России навсегда и перейти следующим поколениям.

Владимир Путин традиционно приносит цветы к мемориальным комплексам в Санкт-Петербурге на каждую годовщину освобождения блокадного города.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.