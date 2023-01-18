Москвичей предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице до 19 января
Ветер с порывами до 17 м/с, дождь и гололедица ожидаются в Москве до 15:00 четверга, 19 января. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщает 18 января.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 18 января до 15:00 19 января в Москве ожидаются усиление ветра порывами до 17 м/с, осадки, преимущественно в виде дождя, ночью местами гололед, на дорогах гололедица», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров. Пешеходам следует обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции, сообщается на сайте kp.ru. Также жителей столицы призвали не оставлять детей без присмотра на улице.
Ранее в этот день ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве и Московской области 18 января ожидаются осадки и сильные порывы ветра.
По словам специалиста, в столице прогнозируются дождь и мокрый снег. В Подмосковье возможны ледяные дожди. В Москве температура воздуха днем составит +1…+3 градуса, в области — от –1 до +4 градусов.
В свою очередь руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в ночь на 19 января в Москве будет до пяти градусов тепла, передает НСН.